2.200 Verletzte: Dreiviertel der verunfallten Rodler tragen keinen Helm

Die schweren Rodelunfälle in Tirol, Salzburg und Kärnten zum Jahresauftakt haben einmal mehr gezeigt, dass die Gefahr des Freizeitsports oft unterschätzt wird. Laut KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) müssen 2.200 Verletzte in Österreich im Jahr nach Rodelunfällen in einem Spital behandelt werden. "Das sind rund zwölf Verletzte pro Tag während der Rodelsaison", hieß es in einer Aussendung. Rund 75 Prozent der Verunfallten trugen während des Unfalls keinen Helm.