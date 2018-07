Österreich im Schnelldurchlauf: Rundreise auf Chinesisch

Der Weg ist das Ziel.

Konfuzius, chinesischer Philosoph

So, los geht’s, mir nach!“* Kim Kan hält die Touristenführer-Stange mit dem blauen Fähnchen in die Höhe, bahnt sich einen Weg durch die Menschenmengen zum Ticket Center des Schlosses Schönbrunn. Die chinesischen Urlauber folgen ihm zügig, recken im Gehen die Hälse, haben ihre Handys und Kameras gezückt.

Es ist Donnerstag, kurz nach zwölf Uhr. Reiseleiter Kim Kan liegt gut in der Zeit, der Verkehr von Budapest war flüssig. Er kann der Reisegruppe die vollen drei Stunden in Schönbrunn geben.

Ein „Wow“ geht durch die Gruppe, als das Schloss in Sichtweise gerät. Sobald Kim Kan den Urlaubern die Tickets in die Hand gedrückt hat, verschwinden die meisten schnell in Richtung Schloss. Die Zeit will ausgenützt werden. Müde wirkt keiner der 42 Reisenden. Obwohl sie eine lange Busfahrt hinter sich haben und heute, wie jeden Tag, um 6.30 Uhr aufgestanden sind. Aber dafür können sie in sieben Tagen sieben Länder besichtigen.