Bremse für Einkaufstour von Chinas Konzernen

China hat sich vorgenommen, zur Industrie-Supermacht aufzusteigen. Und ist auf dem Weg dorthin gerade dabei, Hightech-Firmen in Europa, vor allem in Deutschland, aufzukaufen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung konzentrieren sich die Käufer aus dem Reich der Mitte vor allem auf Software, Roboter, Flugzeuge, Schiffe, Züge, Autos, Energiesysteme, neue Werkstoffe und Medizintechnik. In all diesen Bereichen will China bald der weltweite Technologie-Führer sein. Das erregt Misstrauen – und Gegenwehr. Auch auf EU-Ebene wird darüber diskutiert, wie man dem Ausverkauf nach China begegnen und ihn stoppen kann. Deutschland hat diese Woche bereits klare Signale gesetzt.

Zuerst untersagte die deutsche Regierung, dass chinesische Investoren einen Werkzeugmaschinenhersteller in Westfalen übernehmen. Das Unternehmen beschäftigt zwar nur 200 Mitarbeiter, ist aber Technologieführer bei hochfesten Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt, aber auch im Nuklearbereich zum Einsatz kommen. Dann kam die Regierung in Berlin dem Einstieg des chinesischen Staatskonzerns SGCC beim deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz in die Quere. Die Regierung wies die deutsche Staatsbank KfW an, den zum Verkauf stehenden Anteil von 20 Prozent an 50Hertz zu erwerben. Die Begründung: sicherheitspolitische Erwägungen beim Schutz der Energie-Infrastruktur.

Christine Klafl