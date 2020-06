Oft langes Warten auf Bus und Bahn

Wir sind nicht zufrieden. Aber es ist ein Raunzen auf hohem Niveau", sagt Hermann Knoflacher vom Fahrgastbeirat der Wiener Linien über die öffentlichen Verkehrsmittel. So ähnlich fällt auch das bundesweite Resümee des VCÖ ( Verkehrsclub Österreich) aus, der am Montag eine Studie über die Qualität der Öffis präsentierte. Die Quintessenz: Vieles ist gut, aber es gibt bei Bahn, Bus und Co. noch reichlich Verbesserungspotenzial – insbesondere in den Bundesländern. Um einen Ausbau der Öffis voranzutreiben, startete der VCÖ nun eine Unterschriftenaktion.

Laut Statistik Austria nutzen 26 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre häufig öffentliche Verkehrsmittel, weitere 32 Prozent zumindest einige Male pro Jahr. Damit liegt Österreich in Europa auf Platz drei: Nur in der Schweiz und in Tschechien sind Öffis noch gefragter. Und die Fahrgastzahlen steigen weiter an. "Doch damit dieser Trend anhält, sind umfassende Qualitätsverbesserungen notwendig", erklärt VCÖ-Experte Markus Gansterer.