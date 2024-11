Drei Stunden statt 13 Minuten: Was die Sperre des Tauerntunnels bedeutet

"Oft sind die Züge zwischen Mallnitz und Spittal rammelvoll", wundern sich zwei Bahnfahrerinnen, dass in dem Zug um 7.17 Uhr keine zehn Fahrgäste sitzen. "Wos is denn dia passiert", fragt Schaffner Walter in seinem breiten Kärntner Dialekt eine der Frauen. "Ah, des wiad wieda, woa lei die Hond ei'gipst", lacht sie freudig zurück.

Aber sie ist ob des geringen Andrangs auf die Busse überzeugt: "Viele fahren deswegen nicht." Die ortskundige Bahnfahrerin ist beim Umstieg in Spittal gleich zu einer Reiseführerin mutiert. "Come on, our train to Salzburg is at platform 3", treibt sie "ihre" Touristengruppe an.

Der Zug nach Bad Gastein hat ein paar Minuten Verspätung, der Anschlusszug nach Wörgl wartet in Schwarzach-St. Veit, sagt die Schaffnerin durch. Kein Wunder, sie hat in dem Zug dann Dienst und fährt nicht nach Bad Gastein mit.