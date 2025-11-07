Im Zug von Wien nach Innsbruck kündigt ein Passagier an, Geiseln zu nehmen. In Salzburg wird er von Spezialeinheiten der Polizei überwältigt.

Auf der Strecke nach Marchegg wird ein 24-jähriger ÖBB-Mitarbeiter von einem Fahrgast attackiert und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Zugbegleiter hatte ihn lediglich nach seinem Fahrschein gefragt.

In den vergangenen Wochen häufen sich die Vorfälle in Zügen, Höhepunkt war eine blutige Messerattacke in England. Wie ist es also tatsächlich um die Sicherheit in den heimischen Zügen bestellt?