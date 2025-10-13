Zugbegleiter von Fahrgast in NÖ krankenhausreif geprügelt

In einem Zug auf dem Weg nach Marchegg (Bezirk Gänserndorf ) hat ein Fahrgast mit Fäusten auf den Zugbegleiter eingeschlagen. Das 24-jährige Opfer wurde ins Landesklinikum Hainburg gebracht. Der Beschuldigte, ein 26-jähriger ungarischer Staatsbürger, ist in Haft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Ticketkontrolle eskalierte

Der Vorfall hatte sich bereits am frühen Freitagabend zugetragen. Der Passagier hatte geschlafen und war vom Zugbegleiter nach dem Ticket gefragt worden. Daraufhin soll der Mann zunächst verbal aggressiv geworden sein, ehe er den 24-Jährigen mit Fäusten ins Gesicht schlug, so die Polizei. Er habe auch nicht von ihm abgelassen, als der Zugbegleiter bereits auf dem Boden gelegen ist und sich zu schützen versuchte.

Der Beschuldigte stieg in der Haltestelle Oberweiden in der Gemeinde Weiden aus und ging in Richtung Baumgarten an der March. Beamte der Polizeiinspektion Marchegg nahmen ihn vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Einlieferung des 26-Jährigen in die dortige Justizanstalt an.