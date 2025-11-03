Angedrohte Geiselnahme: Festnahme am Hauptbahnhof in Salzburg
Auf dem Hauptbahnhof in Salzburg ist es Montagnachmittag zu einem spektakulären Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann, der eine Geiselnahme in Tirol angekündigt hatte, wurde von der Cobra und anderen Spezialkräften in Salzburg aus dem Zug geholt und festgenommen.
Hintergründe noch unklar
Der Verdächtige war anscheinend auf dem Weg von Wien nach Innsbruck. Er soll zuvor angekündigt haben, in Innsbruck eine Geisel zu nehmen. Nach einer Anzeige bei der Polizei warteten bereits Sonderkräfte von Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe SIG am Bahnhof in Salzburg auf den ankommenden Zug. Der als äußert aggressiv beschriebene Verdächtige wurde überwältigt und in Handschellen abgeführt. Wie der ORF Salzburg berichtete, waren die Ausgänge des Bahnhofs während des Polizeieinsatzes gesperrt.
Die genauen Hintergründe des angedrohten Geiselnahme sind Gegenstand von Ermittlungen.
