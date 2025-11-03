Angedrohte Geiselnahme: Festnahme am Hauptbahnhof in Salzburg

Hintergründe noch unklar

Der Verdächtige war anscheinend auf dem Weg von Wien nach Innsbruck. Er soll zuvor angekündigt haben, in Innsbruck eine Geisel zu nehmen. Nach einer Anzeige bei der Polizei warteten bereits Sonderkräfte von Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe SIG am Bahnhof in Salzburg auf den ankommenden Zug. Der als äußert aggressiv beschriebene Verdächtige wurde überwältigt und in Handschellen abgeführt. Wie der ORF Salzburg berichtete, waren die Ausgänge des Bahnhofs während des Polizeieinsatzes gesperrt.

Die genauen Hintergründe des angedrohten Geiselnahme sind Gegenstand von Ermittlungen.