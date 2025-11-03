Triebwerksausfall: Bundesheer-Hubschrauber musste in NÖ notlanden

Gefährliche Szenen spielten sich Montagvormittag im Bezirk Tulln ab. Gegen 9.15 Uhr war es zu einer Notlandung eines Hubschraubers Bundesheeres vom Typ Bell OH-58 "Kiowa" in der Nähe von Chorherrn , unweit des Flugplatzes Langenlebarn , gekommen.

An Bord befanden sich drei Soldaten – zwei Piloten und ein Techniker. Alle Insassen blieben unverletzt. Der Hubschrauber befand sich auf dem Weg von Langenlebarn zur Kaserne St. Michael.

Nach ersten Informationen dürfte ein Triebwerksausfall die Ursache des Zwischenfalls gewesen sein. Dank ihrer Ausbildung konnten die Piloten die Maschine kontrolliert mittels Autorotation sicher zu Boden bringen.

Soldaten reagierten sehr besonnen

„Derartige Situationen werden im Simulator regelmäßig trainiert“, betont das Bundesheer. Das besonnene Verhalten der Piloten habe eine sichere Landung ermöglicht und Schlimmeres verhindert.