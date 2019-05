ÖBB-Chef sieht Bahn trotz Regierungskrise weiter auf Schiene

Rund zwei Milliarden Euro investiert die ÖBB jährlich in die Bahninfrastruktur. Die Tunnelprojekte durch den Koralm, den Semmering und den Brenner sind dabei die größten Brocken. Dazu kommen noch Schienenausbau und Investitionen in Bahnhöfe und Haltestellen.

Die Regierungskrise in Wien könnte in vielen Bereichen Entscheidungen auf etliche Monate verzögern. Bahnchef Andreas Matthä sieht sein Unternehmen durch diese Situation aber nicht gebremst, wie er am Dienstag nach einem Arbeitstreffen mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) in Innsbrucker erklärte.