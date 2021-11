Oberinntalstraße in Tirol nach zwei Felsstürzen gesperrt

Auf die Oberinntalstraße (L 65) bei Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck sind zwei Felsstürze abgegangen. Die Straße blieb zwischen der Hilti-Kreuzung und dem Ortsteil Lafairs bis auf weiteres in beide Richtungen gesperrt, teilte das Land am Donnerstag mit. Landesgeologie und Straßenmeisterei waren an Ort und Stelle, um die Lage zu begutachten. Siedlungsbereiche waren nicht betroffen. Sie konnten über lokale Umleitungen erreicht werden.

Weitere Untersuchungen notwendig

"Die Dauer der Straßensperre ist derzeit noch nicht absehbar und hängt davon ab, in welchem Ausmaß Aufräumungs- und Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Es sind weitere geologische Untersuchungen notwendig. Ergebnisse werden im Laufe der nächsten Woche vorliegen", erklärte Johannes Monz vom Baubezirksamt Imst. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werde ein Sanierungskonzept erstellt und dann mit den Arbeiten begonnen.