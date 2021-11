Wettbewerb für Neubau von zerstörtem Hofgarten-Café

Im Sommer 2019 wurde das Café im Innsbrucker Hofgarten bei einem gelegten Brand vernichtet. Die Zerstörungen an dem Gebäude, das 1924 nach Plänen von Clemens Holzmeister errichtet und später mehrfach umgebaut wurde, waren so massiv, dass es letztlich abgerissen werden musste.

Nun hat die Burghauptmannschaft Details zum Wiederauf- oder besser gesagt Neubau des Lokals bekannt gegeben. Auf dem Bauplatz im denkmalgeschützten Hofgarten soll ein Gebäude errichtet werden, das „alle Anforderungen an eine zeitgemäße Gastronomie erfüllt und sich in die umgebende historische Bausubstanz sowie die historische Gartenarchitektur einfügt“, hieß es dazu am Donnerstag.