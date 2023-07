Obdachlose attackiert: "Tot oder nicht - es war ihnen egal"

"Es wurde so lange auf sie eingetreten, bis die Frau verstummte", schildert die Staatsanwältin und schaut auf die drei jungen Männer, die - flankiert von drei Justizwachebeamten - im Verhandlungssaal sitzen. "Und dann haben sie ihre Videos begutachtet."

An mehreren Tagen im Juni 2022 eine die drei Angeklagten - 18 und 19 Jahre alt - eine obdachlose Frau geschlagen, getreten und gequält haben. Am Donnerstag werden sie aus der U-Haft in das Straflandesgericht Leoben geführt

Es ist der zweite Anlauf in diesem Verfahren: Im Dezember 2022 war das Trio wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Doch nach der Befragung der Angeklagten entschied die Richterin - sie sei nicht zuständig. Die Staatsanwaltschaft dehnte die Anklage auf Mordversuch aus.