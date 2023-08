"Nur für Einheimische geöffnet": Kärntner Pizzeria sorgt erneut für Empörung

"Veganer, Hippies, Ökos und Araber" seien in der Pizzeria "Peppino" in Millstadt nicht mehr willkommen. So verkündete es zumindest Lokalinhaber Stefan Lercher noch zu Beginn des Jahres auf Instagram. Nun sorgt der Kärntner Gastronom erneut für Empörung. Denn es dürfen jetzt an manchen Tagen überhaupt nur noch Einheimische sein Lokal betreten. Am Mittwoch konnte man vor dem "Peppinos" auf einer mit Kreide beschrifteten Tafel lesen: "Heute nur für Österreicher geöffnet".

