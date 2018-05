Nur für die Herren der Schöpfung

„Wenn es unter Männern keine Hierarchie gibt, geht alles sanft über die Bühne. Es werden unbewusste Qualitäten frei“, meint Franz Josef Neuwirt. Deshalb will er bei seinem fünftägigen „ Männerfestival“ nur Männer dabeihaben. Und auch wenn die europaweit einzigartige Veranstaltung in Kirchschlag bei Linz just am Muttertag-Wochenende steigt, glaubt der Veranstalter, dass die daheim gebliebenen Frauen der Teilnehmer ebenso von der Auszeit ihrer Männer profitieren.

Und diese Auszeit kann vielfältigsein: Männer dürfen bei dem Festival vom 9. bis 13. Mai zu spielenden Kindern werden, tanzen, mit Schwertern kämpfen oder andere maskuline Urtriebe befriedigen. 35 Referenten bieten in Workshops auch recht schweißtreibende Aktivitäten an: Boxen, Taekwondo oder das auf Gehirnschmalz ausgerichtete Aikido werden von Profis angeleitet.

Vorkenntnisse braucht niemand, versichert Neuwirt: „Das Spezielle bei uns ist, dass unsere Referenten nicht vorne stehen und wissen, wie es geht. Bei uns spielt sich alles auf Augenhöhe ab“. Jeder Mann hätte etwas zu geben, durch lockeren Austausch können alle anderen davon profitieren. Insgesamt 100 Männer waren bei der vorjährigen Premiere dabei. Das Spektakel sei absolut ohne Reibereien abgelaufen.