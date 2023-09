NS-Wiederbetätigung: 16-Jähriger zu bedingter Haft verurteilt

Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch wegen Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g und 3d zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung am Landesgericht Salzburg rechtskräftig verurteilt worden. Der reuevoll geständige Salzburger soll von Dezember 2021 bis Oktober 2022 den Nationalsozialismus durch hetzerische, antisemitische, glorifizierende Postings und Bilder in sozialen Netzwerken - vor allem via Telegram, TikTok und Twitter - verherrlicht haben.