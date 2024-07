Neues Tierschutzgesetz nimmt Hundebesitzer enger an die Leine

Die Novelle zum Tierschutzgesetz , die die Regierungsparteien am Donnerstag beschlossen haben, trifft also viele. Die Neuerungen im Detail:

Wer sich einen Hund bzw. Amphibien, Reptilien oder Papageienvögel anschaffen will, darf das künftig nur mit einem „ Sachkundenachweis “. Dafür muss er ab 1. Juli 2026 einen Kurs von vier Unterrichtseinheiten absolvieren; für angehende Hundebesitzer ist zusätzlich eine zweistündige Praxiseinheit verpflichtend.

2. Verbot von Qualzuchten

Hunde, die eine so kurze Nase haben, dass sie kaum atmen können; Katzen, die so kleine Ohren haben, dass sie schlecht hören oder Albino-Kaninchen, die fast blind sind: Die Nachfrage nach solchen Züchtungen steigt – für die Tiere sind sie eine Qual, weshalb sie nun verboten werden. Was genau nicht mehr erlaubt ist, soll eine wissenschaftliche Kommission mit eigener Geschäftsstelle festlegen.

Neu ist auch: Bei Erwerb, Ausstellung und Bewerbung eines Tiers ist das Verbot auf äußerlich erkennbare Qualzuchtmerkmale eingeschränkt. In diesen Fällen gehe es um das äußere Erscheinungsbild des Tieres. So soll verhindert werden, dass Tiere mit erkennbaren Qualzuchtmerkmalen als gesellschaftlich akzeptierte Norm wahrgenommen werden.