Tierschutz? PETA fordert Aus für Karussell-Tiere

Doch nun lässt PETA in den USA mit einem Brief aufhorchen, der eine Forderung an den größten Hersteller von Karussellen stellt: So sollen Kinder im Vergnügungspark nicht mehr auf Tieren wie Pferden, Delfinen oder Elefanten reiten. Dies würde die Nutzung von Tieren zum Vergnügen fördern.