Ein neues Wegenetz und ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept für Schlechtwetterereignisse sollen Abhilfe bei An- und Abreise schaffen. Mit geschotterten Straßen, neuen Drainagen und frisch errichteten Versorgungswegen sagt Veranstalter Ewald Tatar möglichen Unwettern den Kampf an. „In den vergangenen Jahren hat sich viel auf dem Festivalgelände geändert.“

Nova Rock(en) wird teurer

Auch die Bühnenbereiche sind neu befestigt, rund 300.000 Euro wurden investiert. Jetzt will das Nova Rock endgültig Schlamm-fit sein. Aktuell laufen die letzten Vorarbeiten am Gelände, in der kommenden Woche geht es mit dem Aufbau des Festivals los.