Langsam öffnet sich ein schmiedeeisernes Tor zum herrschaftlichen Landsitz, darauf die goldenen Initialen R & S. Das 600 Hektar große Anwesen gehört Rashid Sardarov, 66, milliardenschwerer russischer Oligarch mit einem Faible für die Jagd und für Österreich.

Mit Gut Brunntal in der 500-Seelen-Gemeinde Rohr im Gebirge im tiefsten Niederösterreich hat der Russe sein persönliches Refugium gefunden – samt Jagdgehege, zwei prunkvollen Gästehäusern, Naturteich, privatem Jagdschloss mit Hallenbad, Trophäenhalle und und und. Mehr als 30 Millionen Euro sind seit dem Kauf 2007 in das Brunntal geflossen und der Russe – nach anfänglicher Skepsis der Einheimischen – ist in die Rolle des Wohltäters der Region geschlüpft.