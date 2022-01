Niedrige Quoten: Von Skepsis oder Sturheit in impfschwachen Orten

Zudem sind die betroffenen Gemeinden klein, wenn nicht gar winzig. Mörtschach in Kärnten etwa: Etwas mehr als 800 Einwohner, 48,9 Prozent von ihnen besitzen ein aufrechtes Impfzertifikat. „Es gibt verschiedene Gründe, warum das bei uns so niedrig ist“, beschreibt Bürgermeister Richard Unterreiner (Liste Gemeinsam für Mörtschach). „Wir haben hier halt viele Leute, die sagen, ich bin daheim, ich versorge mich selbst, ich brauche so was nicht. Ob das jetzt grundsätzlich eine Skepsis da ist oder einfach ein bisserl die Sturheit der Mölltaler, kann ich nicht sagen.“

Der Ortschef, selbst geimpft und geboostert („das hab’ ich der Bevölkerung auch gesagt“), geht davon aus, dass die Impfpflicht etwas bewegen kann. Allerdings hält er die Verpflichtung per se für problematisch. „Aber wenn man sonst keine Chance hat, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten?“