Nichts geht mehr: ÖBB-Tauerntunnel wird für fünf Wochen gesperrt

Angekündigt wurde es vor Wochen, nun ist es soweit: Der ÖBB-Tauerntunnel zwischen Mallnitz und Böckstein - nicht zu verwechseln mit jenem auf der Tauernautobahn- wird ab morgen, Dienstag, für fünf Wochen gesperrt. Und zwar komplett. Es ist die nächste Sperre in einer ganzen Reihe der ÖBB auf der Westbahnstrecke.

Wassereintritt

Was keinen Güter- und keinen Personenverkehr auf der wichtigsten Zugverbindung zwischen Kärnten und Salzburg bedeutet. Es müssen "dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten im Tunnel durchgeführt werden", hieß es in einer Aussendung der ÖBB. Denn in das 113 Jahr alte Bauwerk tritt massiv Wasser ein. Es gelte deswegen Gefahr in Verzug, da befürchtet wird, dass sich Teile der Tunneldecke lösen und auf Züge stürzen könnten.

Um das zu verhindern, wird der Tunnel von 12.04. bis 17.05.2023 gesperrt und der Personenfernverkehr und Güterverkehr großräumig umgeleitet. Die Autoschleuse Tauernbahn verkehrt in diesem Zeitraum nicht.