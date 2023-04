Bahnreisende auf der Westbahnstrecke erwartet doppeltes Chaos

Die betroffenen Nachtzüge werden großräumig über Deutschland umgeleitet. Für die Nightjet-Kunden mit Zielhalt zwischen Kufstein und Feldkirch wird ein Ersatzzug für die Haltestellen-Zwischenbedienung zwischen Salzburg und Ötztal eingerichtet. Auch der Nahverkehr ist betroffen.

Zwischen Ötztal und Bludenz werden die Reisenden ersucht auf die Busse des SEV umzusteigen bzw. zwischen Bludenz und Feldkirch, die Züge des Nahverkehrs zu benutzen.

Und was ist im Deutschen Eck los?

Aufgrund von Arbeiten der DB Netz AG steht die Bahnstrecke über das Deutsche Eck am Wochenende von 14. bis 16. April 2023 ebenfalls nur eingeschränkt zur Verfügung. Wie schon an den bisher betroffenen Wochenenden in diesem Frühjahr richten die ÖBB "umfangreiche Ersatzmaßnahmen" ein, wie es heißt.

Das können Schienenersatzverkehr oder großräumige Umleitungen mit entsprechendem Zeitverlust sein. Sowohl die Zugverbindungen zwischen Tirol und Salzburg sowie die Zugverbindungen von München nach Wien/Graz/Klagenfurt und retour sind betroffen.

Was die Bauarbeiten im eigenen Streckenabschnitt auf österreichischem Boden betrifft, ersuchen die ÖBB um Verständnis: "Auch Bahnstrecken brauchen immer wieder ein Service, damit die Züge sicher und pünktlich auf Schiene sind. Gerade auf Gebirgsstrecken wie der Arlbergbahnstrecke ist dies besonders wichtig."

Zumindest gibt es Licht am Ende des Tunnels bei den Problemen im Deutschen Eck. Die zeitweisen Einschränkungen sollten voraussichtlich mit 2. Mai enden.