Nicht "Corona": Das haben die Österreicher heuer am häufigsten gegooglet

Was die Österreicher und Österreicherinnen in diesem Jahr besonders oft in die Internet-Suchmaschine tippten, zeigt der Google Austria Jahresrückblick 2021. Besonders interessiert waren die User demnach an der Fußball-Europameisterschaft - "EM" verdrängte "Corona" auf Platz zwei der Top-Suchbegriffe.

Gesamt betrachtet habe aber der Themenkomplex rund um das Coronavirus die Suchanfragen auch "in diesem Jahr weiterhin wie kein anderes Thema" dominiert, sagte Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Google liefert in seiner Auswertung mit den "trending searches" die Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten aufgestiegen sind. Corona ist weiterhin vorne mit dabei - dieses Bild zeichnet auch die Top 10 der Suchbegriffe: Neben "Corona" auf Platz zwei sind hier nämlich auch "Alles gurgelt" auf Platz drei, "Lockdown" auf Platz vier und "Corona-Zahlen" auf Platz sieben zu finden.