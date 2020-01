Neutorsperre in Salzburg wieder auf dem Tisch

Mit Wohlwollen haben Stadt- und Landesregierung in Salzburg die Angelobung der türkis-grünen Bundesregierung am Montag aufgenommen. Schließlich findet sich auch ein Salzburger Prestigeprojekt im Regierungsprogramm.

Die „ Stadtregionalbahn“ steht zwar nur mit einem Wort im Papier, damit ist die Unterstützung für die Verlängerung der Lokalbahn vom Hauptbahnhof zum zentralen Mirabellplatz aber sichergestellt. Das Vorhaben findet sich unter dem Punkt „Öffi-Milliarde für den Nahverkehr“. Das war freilich keine große Überraschung, schließlich gab schon Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) vergangenes Jahr eine Finanzierungszusage für den Bund ab.

Aufhorchen ließ dagegen am Montag Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) zum Thema Stadtregionalbahn: Diese soll in fünf Jahren „schon in Bau befindlich sein“, sagte Preuner im Interview mit den Salzburger Nachrichten. Das überrascht insofern, als die gemeinsame Planungsgesellschaft von Stadt und Land erst dieser Tage ihre Arbeit aufgenommen hat.