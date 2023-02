Neuschnee führt teils zu Chaos auf Österreichs Straßen

War der Jänner an der Alpennordseite noch deutlich zu trocken, tut der Februar jetzt sein bestes, um dieses Manko aufzuholen. In den kommenden Tagen sind teils ergiebige Neuschneemengen in Sicht, berichtet der Wetterdienst Ubimet.

Am Donnerstag schneit es im zentralen Nordalpenbereich anhaltend und kräftig, wobei sich der Schwerpunkt im Tagesverlauf langsam von der Obersteiermark ins Salzburger Land verlagert.

Am Freitag soll sich die Lage dann etwas beruhigen, bevor sich Regen und Schneefall in der Nacht auf Samstag neuerlich an der gesamten Alpennordseite ausbreiten. Am Samstag regnet und schneit es vom Arlberg bis in den Pinzgau anfangs kräftig, im Laufe des Tages lässt die Intensität aber deutlich nach und die Schneefallgrenze steigt auf 500 bis 1000 m an.

Bis zu ein Meter Neuschnee

Im Dachsteingebirge sowie im Toten Gebirge ist in den Hochlagen mehr als ein Meter Neuschnee zu erwarten, wobei der stürmische Wind hier zu erheblichen Schneeverwehungen führen wird. In höheren Tallagen von den Kitzbüheler Alpen bis in die Obersteiermark sind oberhalb von etwa 800 bis 1000 m Mengen um 50 cm Neuschnee in Sicht, in den größeren Tallagen der östlichen Nordalpen immerhin 20 bis 30 cm.

Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West zwischen 400 und 800 m, wobei es im östlichen Bergland meist bis in die Täler schneit.

Mehrere Frontensysteme erreichten in der Nacht auf Donnerstag Österreich. In Teilen der Steiermark begann es schon in der Nacht auf Donnerstag heftig zu schneien. Auf der Semmering-Schnellstraße (S6) kam in der Nacht ein Autofahrer ins Rutschen. Der Wagen prallte gegen einen Aufpralldämpfer. Die Feuerwehr Kindberg rückte aus.

Auf der Ennstal-Bundesstraße (B 320) blieben in der Früh im Raum Schladming Lkw hängen. Autofahrer müssen immer wieder mit Zeitverzögerungen rechnen.

Auf der A2 kam es ab Donnerstvormittag zu weiteren Behinderungen: Auf Höhe Packsattel stellte sich in Richtung Klagenfurt ein Lkw quer, die Autobahn wurde in dem Bereich gesperrt. Pkw können umgeleitet werden (am Packsattel ab- und bei Bad St. Leonhard wieder auffahren), Lkw müssen die Sperre abwarten - die Sperre besteht laut ASFINAG mindestens bis 13 Uhr.

Wo Kettenpflicht herrscht

Die Räumtrupps waren vor allem auch auf den Autobahnen gefordert: Im Wechselabschnitt begannen sich erst gegen acht Uhr die Staus zu lösen. Autofahrer müssen in Straßegg, auf der Teichalm und am Rechberg Ketten anlegen. Für Schwerfahrzeuge über 3,5 Tonnen besteht von Pinggau bis Grimmenstein in beide Richtungen Kettenpflicht. Gaberl und Alpl sind ab 7,5 Tonnen gesperrt.

Auch beim Gleinalmtunnel blieben LKW hängen. Eine Entspannung ist wegen andauernder Schneefälle nicht in Sicht.