Neunjähriger Bub aus Tirol in Serbien bei Pkw-Unfall gestorben

Ein neunjähriger Bub aus dem Tiroler Bezirk Reutte ist laut "Tiroler Tageszeitung" bereits vor mehreren Tagen in Serbien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Bub soll gemeinsam mit seinem Vater und seiner Schwester auf dem Weg in die Türkei gewesen sein, als es in der Nähe von Belgrad zu einem Auffahrunfall mit einem Lkw gekommen war.