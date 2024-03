Neues Stadttheater: In kleinen Schritten zur großen Bühne

Im vergangenen Jahr hat die Ex-Opernball-Organisatorin und ÖVP-Nationalrätin die Geschäftsführung der Theater Wiener Neustadt GmbH übernommen.

Die Grundmauern und ältesten Gebäudeteile des Hauses stammen aus dem Jahr 1663. So lange reicht die Geschichte des Hauses bereits zurück. Der Generalumbau ist für die Stadt deshalb das Prestigeprojekt schlechthin. Mit dem neuen Theater will man ein künstlerisches Ausrufezeichen setzen, dass weit über das Bundesland hinaus strahlt.

Neue Identität

Bis es im Spätherbst zur Neueröffnung kommt, stehen dieser Tage wichtige Schlüsselarbeiten am „offenen Herzen“ – dem großen Konzert- und Festsaal – an. Zwei Zeitraffer-Kameras halten die Metamorphose einer alten, verstaubten Bühne in ein prunkvolles Festspielhaus fest. 600 Stühle wurden von Hand abgebaut, zerlegt und per Lkw abtransportiert. Um den künftigen Theaterbesuchern ein bequemes Vergnügen zu bescheren, werden die Stühle bei einem Spezialisten neu gepolstert und mit edlen Stoffen bespannt. „Das Design und Farbkonzept wird dem Theater eine völlig neue Identität verleihen“, erklärt Großbauer.

Wie der Saal, die Wände und die Bestuhlung in Zukunft aussehen werden, ist ein noch bis zum Sommer gut gehütetes Geheimnis. Nur so viel sei verraten: Die Zeichen stehen auf Veränderung.