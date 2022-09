Neuerliches Erdbeben im Grenzgebiet Liechtenstein/Vorarlberg

Nach dem kräftigen Erdbeben im Raum Liechtenstein/Feldkirch (Magnitude: 4,1) am Donnerstag wurden am frühen Freitagvormittag neuerlich Erdstöße in der Region verzeichnet. Mit einer Magnitude von 2,6 war das Erdbeben aber leichter, informierte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Es sei von einigen Personen schwach wahrgenommen worden, Gebäudeschäden seien keine zu erwarten.