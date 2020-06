Neuer Vorstoß: Kinder sollen lärmen dürfen

Lärmende Kinder am Spielplatz oder im Hof, Babygeschrei, erhöhter Schallpegel durch Spielgeräusche von Bobbycars oder Rollschuhen – all das führt zu Konflikten zwischen Nachbarn. Zumeist hilft ein klärendes Gespräch, in manchen Fällen wird hier auch der Gerichtsweg beschritten. In der Regel erfolglos.

Trotzdem fordern seit Jahren Kinderorganisationen eine klare gesetzliche Regelung, wonach Kinderlärm nicht strafbar sein soll. Ist er theoretisch auch nicht. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofes besagt: Kinderlärm ist hinzunehmen. Dennoch kommt es zu Klagen (siehe Zusatzbericht). Und trotzdem haben Anrainer die Möglichkeit, den Bau von Kindergärten oder Spielplätzen mit Einsprüchen zu verzögern. Nun brachten die Neos im Nationalrat einen Gesetzesantrag ein. Kindergeräusche sollen demnach rechtlich deutlich von schädlichem Lärm unterschieden werden.