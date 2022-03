Neuer Fall von Tierquälerei: Krähe Federn ausgerissen

Bereits mehrere Tiere wurden in Salzburg in den vergangenen Monaten schwer verletzt – nun kam es erneut zu einem tragischen Fall von Tierquälerei: Im Stadtteil Maxglan wurde eine schlimm zugerichtete Krähe gefunden. Bilder, die selbst Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe Lochen noch nie gesehen hat: „Dem armen Tier wurde ein Großteil der Federfahnen aus den Schwungfederschäften ausgerissen“, schildert er die Verletzungen.

Die Pfotenhilfe kümmert sich jetzt nach der tierärztlichen Erstversorgung in Anif um die Krähe und wird sie in den nächsten Monaten aufpäppeln. Der Fall wurde bei der Polizeiinspektion in Salzburg-Maxglan angezeigt.