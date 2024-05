Neue Messungen zeigen: Österreichs Herz ist immer steirisch

Verschiedene Berechnungsarten können unterschiedliche Ergebnisse bringen, gibt das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zu bedenken: „Die Frage nach dem geografischen Mittelpunkt ist nicht eindeutig abschließend beantwortbar .“ Während für Bad Aussee der sogenannte Schwerpunkt mit manuellen Methoden ermittelt wurde, nützte man später Koordinaten der Staatsgrenzen – und der Schnittpunkt lag in Stainach-Pürgg. „Für uns ändert das aber wenig“, überlegt der Bad Ausseer Bürgermeister Franz Frosch. „Die Marke ist geschützt, wir lassen den Stein natürlich stehen.“ Sein Kollege Raninger aus Stainach-Pürgg hat damit kein Problem, im Gegenteil. „Wir haben uns ja nie um den Titel gematcht.“ Zumal die Orte im selben Bundesland (Steiermark), im selben Bezirk (Liezen) und in derselben Tourismusregionen (Schladming-Dachstein) liegen.

Einige andere Bundesländer zelebrieren ihren Landesmittelpunkt ähnlich, so steht etwa ein Mittelpunktstein in Frankenau-Unterpullendorf im Burgenland, Niederösterreich hat einen Themenwanderweg rund um seinen Mittelpunkt, Kapelln im Bezirk Sankt Pölten-Land, ausgedacht. Zurück zum Mittelpunkt Österreichs: „Wir überlegen natürlich, was wir damit machen, wir haben das am Radar“, versichert Raninger.“

Gemeinsamkeiten

Ein Stein wie in Bad Aussee werde es aber wohl kaum werden, schon wegen der anderen geografischen Voraussetzungen. Immerhin, beide Gemeinden haben etwas gemeinsam: „Wir freuen uns, dass die Medienlandschaft das aufgegriffen hat“, schmunzelt Raninger.