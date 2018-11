Neue Lifte in unberührter Natur

Mit den nun vorgelegten Regeln könnte die Skigebietsfläche Tirols theoretisch verdoppelt werden, warnen sie. Das, was bisher als Neuerschließung verboten war, könne unter dem Titel Erweiterung ermöglicht werden, so die Sorge. „Künftig soll ein Zusammenschluss von Skigebieten bis zu zwei Gebirgskämme, ein Tal und einen Bergrücken neu beanspruchen können“, zitiert der WWF aus dem vorliegenden Entwurf des Programms. Tatsächlich ist die Dichte an Skigebieten in Tirol enorm. 93 sind es laut offiziellen Zahlen des Landes. Rund 950 Liftanlagen stehen im Betrieb.

Geplante VerbindungenDerzeit gibt es Bestrebungen, den Pitztaler und den Ötztaler Gletscher zu verbinden. Drei neue Seilbahnen und 64 Hektar Pisten sollen alleine dabei entstehen. Über den Zusammenschluss von Kappl im Paznauntal mit dem Mega-Skigebiet am Arlberg wird in Bälde das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Tirols Landesumweltanwalt und der Alpenverein hatten gegen dieses Vorhaben Beschwerde eingelegt.