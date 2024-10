Neue Filmproduktionshallen: Wien macht sich fit für die Hollywood-Stars

3.000 Quadratmeter groß, 13 Meter hoch, schalldicht und momentan menschenleer: Das sind die neuen Filmproduktionshallen im Hafen Wien in Simmering, die ab Jänner 2025 von heimischen Schauspielsternchen bis zu weltbekannten Hollywood-Stars alles beherbergen sollen, was das Filmgeschäft zu bieten hat. Am Mittwoch wurde das unlängst fertiggestellte Großprojekt erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Die in weniger als zwei Jahren gebaute, neun Millionen Euro teure Produktionsstätte, in der es aktuell noch nach frisch verarbeitetem Holz riecht, ist darauf ausgelegt, Film- und Seriendrehs auf höchstem internationalem Niveau zu ermöglichen. Eine Decke mit einer Traglast von 180-Tonnen, an der unterschiedlichste Requisiten und Beleuchtungen baumeln können, verdeutlicht, dass selbst Action-Blockbuster mitten in Wien künftig kein Problem mehr sein werden.