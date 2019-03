Neue Drogen-Testgeräte: Polizei nimmt bekiffte Lenker ins Visier

Fest steht, dass im bevölkerungsmäßig ähnlich großen Bayern rund fünf Mal so viele Drogenlenker erwischt werden. Das hat laut Germ aber auch legistische Gründe. Denn in Bayern reicht der Nachweis der Substanz, in Österreich muss ein Amtsarzt eine Beeinträchtigung bestätigen. Vor allem in ländlichen Regionen ist es in der Hauptzeit des Konsums, in der Nacht am Wochenende, gar nicht so leicht einen Arzt aufzutreiben, wissen Verkehrspolizisten zu berichten.