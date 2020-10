Neue Cluster und Rekord bei Sonntagsinfektionen

In Niederösterreich wurde am Sonntag bekannt, dass sich in einem Seniorenzentrum in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ein Corona-Cluster mit 31 Fällen gebildet hat. Ans Licht kamen die Infektionen, nachdem in der Einrichtung Antigentests durchgeführt worden waren. Für die betroffenen Stationen des Seniorenheims gilt ein Besuchsverbot.

In Kärnten sorgt wiederum ein neuer Cluster in einem Zentrum für psychosoziale Rehabilitation im Bezirk St. Veit für weitere steigende Zahlen: Vier Betreuer und 15 betreute Personen wurden SARS-CoV-2-positiv getestet. Auch im Altersheim im Bezirk Völkermarkt wurden zwei weitere Coronainfektionen festgestellt.

Bereits vorher bekannt war die Häufung von Fällen in einer Pflegeeinrichtung im Salzburger Tennengau. In dem Bundesland gab es in den vergangenen zwei Tagen eine Rekordzunahme an Neuinfektionen. Neben dem Heim seien die Ansteckungen auch auf eine private Hochzeitsfeier zurückzuführen. Die Landespolitik plant nun schärfere Maßnahmen zur Eindämmung.

Um weitere Cluster zu unterbinden, kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag erneut eine Null-Toleranz-Linie beim Überschreiten der Sperrstunden an. Allein an diesem Wochenende kontrollierte die Polizei österreichweit mehr als 6.000 Lokale.