Neos wollen Namensschilder für Polizisten

Konkret heißt es im Antrag: „Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes tragen im Dienst an ihrer Uniform sichtbar ein Namensschild.“ Es solle aber Ausnahmen geben. Etwa bei Einsätzen in „geschlossenen Einheiten“ – also wenn etwa die Bereitschaftseinheit bei Großveranstaltungen oder Demonstrationen im Einsatz ist. Dann sollen statt der Namen auch Nummern reichen – so könne im Nachhinein bei Bedarf ebenfalls die Identität festgestellt werden. Und in besonderen Fällen könne sie sogar ganz entfallen.

„Kommt gar nicht in Frage“, schäumt Reinhard Zimmermann, oberster Polizeigewerkschafter. „ Datenschutz und damit zusammenhängende Grund- und Freiheitsrechte gelten auch für die Polizei.“