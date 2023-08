Naturschutz: Massive Kritik an geplanter Salzburger Gesetzesnovelle

Die ÖVP hatte sich in Salzburg schon vor der Landtagswahl im April für Änderungen stark gemacht. Die Volkspartei will nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mehr Unabhängigkeit von russischem Gas und den Ausbau der Erneuerbaren wie Windkraft beschleunigen. Gerne weist Landeshauptmann Wilfried Haslauer auf die "viel zu langen" Verfahrensdauern für neue Anlagen hin.

Die Organisationen erkennen in ihren Stellungnahmen zwar an, dass es eine rasche Energiewende brauche. Die wichtige Rolle der Bundesländer bei der Umsetzung dürfe aber nicht auf Kosten des Umwelt- und Naturschutzes zu einer "unkoordinierten Energiewende" führen.

Pläne "fahrlässig und verantwortungslos"

Gerade in Zeiten der Zwillingskrise aus Klimaerhitzung und Biodiversitätsverlust in einem einzigartigen Ausmaß sei die Umweltanwaltschaft eine unverzichtbare Stimme für die Natur, so der WWF. Die vorgesehene Schwächung erschwere das Erreichen der Klima- und Biodiversitätsziele. In einer Aussendung nannte die Naturschutzorganisation die Pläne "fahrlässig und verantwortungslos".