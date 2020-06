Naturschutz lässt es in der ÖVP knistern

Nach langem Gezerre hat die schwarz-grüne Landesregierung am Dienstag die Grenzen für ein geplantes Natura-2000-Gebiet in Osttirol gezogen. Die gesamte Isel und große Teile der Zubringen sollen ausgewiesen werden. Und auch hier gehen schwarze Bürgermeister auf die Barrikaden: Ihnen geht der Vorschlag zu weit. "Man fährt über das Osttiroler Kernwähler-Klientel drüber", sagt Matreis ÖVP-Bürgermeister Andreas Köll. Er kündigt Widerstand an.