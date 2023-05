Nasser April lässt Hänge rutschen: Zwei Wohnhäuser wurden evakuiert

In Vorarlberg sind in den vergangenen Tagen aufgrund des sehr niederschlagsreichen April mehrere Hänge ins Rutschen geraten. In Hörbranz (Bez. Bregenz) mussten am Wochenende nach einem Erdrutsch 39 Personen ihre Häuser vorübergehend verlassen, ob ein Bauernhaus am Fuß des Hanges stehen bleiben kann, ist ungewiss.

Dienstagfrüh ereignete sich in Tschagguns (Montafon) ein weiterer größerer Erdrutsch. Eine konkrete Gefahr für die umliegenden Häuser sowie für die Straße gab es laut Polizei aber nicht.