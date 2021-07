Namen von Kletterrouten in Wiener Hausbergen sorgen für Kontroversen

Die Mittel, gegen solche obskuren Bezeichnungen vorzugehen, sind allerdings beschränkt. Auf Basis einer mehr oder weniger informellen Übereinkunft steht es dem Erstbesteiger oder Erschließer einer Route zu, dieser einen Namen zu geben. Somit bleibt nicht viel mehr übrig, als an den Namensgeber zu appellieren.

Die Naturfreunde orten darin ein Problem: Die Namen würden auch in Kletterforen und Publikationen verwendet und würden so in das Bewusstsein der Kletterer sickern, die sie dann – ohne viel darüber nachzudenken – im Kletteralltag verwenden würden.