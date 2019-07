Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Warm und unbeständig: Teils sonnig, teils bewölkt-so präsentiert sich der heutige Dienstag. Verbreitet wechseln Sonne und Wolken einander ab. Am Nachmittag und Abend können Schauer und Gewitter entstehen. Am größten ist die Regenwahrscheinlichkeit nördlich der Donau sowie im Bergland. Wind weht schwach bis mäßig; in Niederösterreich, Wien und im Norden Burgenlands allerdings zum Teil recht lebhaft. Die Temperaturen erreichen 24 bis 32 Grad.