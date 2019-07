Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Relativ kühl: So warm wie in den vergangenen Wochen wird es heute nicht. Es ist teilweise bewölkt und im Westen regnerisch. Im Osten und Südosten ist es hingegen trocken und länger sonnig. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. In den meisten Gegenden bleibt es eher frisch mit 16 bis 20 Grad.