Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

In ganz Österreich sommerlich: In der Früh gibt es teils ein paar Restwolken, tagsüber wird es überall sonnig und sehr warm bis heiß. Ganz vereinzelte Wärmegewitter in den Bergen sind aber nicht völlig auszuschließen, meist bleibt es aber trocken. Tageshöchsttemperaturen 28 bis 34 Grad.