Justizministerium: 93 Beschuldigte nach Razzien in Neonazi-Szene

Die Razzia in der rechtsradikalen Szene vergangenen April hatte Verfahren gegen 93 Beschuldigte zur Folge. Das teilte das Justizministerium in Beantwortung einer Anfrage der JETZT-Abgeordneten Alma Zadic mit. Im Wesentlichen geht es um Wiederbetätigung und unerlaubten Waffenbesitz. Weisungen in der Causa werden verneint, "weil das nicht notwendig war".

Das Ministerbüro war in die Hausdurchsuchungen nicht involviert, wird betont. So heißt es in dem Schreiben, dass eine Vorabinformation des Kabinetts sowie des damaligen Ministers Josef Moser ( ÖVP) nicht stattgefunden habe. Dass extra eine Pressekonferenz zu den Razzien stattgefunden habe, sei Wunsch des Kabinetts von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) gewesen. Moser habe die Auffassung vertreten, dass diese auf Beamtenebene abgehalten werden sollte, weil es sich um Maßnahmen in einem konkreten Ermittlungsverfahren gehandelt habe. Tatsächlich wurde die Presseinformation von den damaligen Generalsekretären Peter Goldgruber ( BMI) und Christian Pilnacek (Justizressort) vorgenommen.