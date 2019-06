Toronto Raptors als erste kanadische Mannschaft NBA-Sieger

Die Toronto Raptors haben sich als erstes kanadisches Team zum Champion der National Basketball Association ( NBA) gekrönt. Superstar Kawhi Leonard und seine Teamkollegen feierten am Donnerstagabend (Ortszeit) einen 114:110-(60:57)-Sieg beim Vorjahresmeister Golden State Warriors und gewannen somit die "best of seven"-Finalserie mit 4:2. Bisher waren alle 72 NBA-Titel an Clubs aus den USA gegangen.