Nachgefragt: So wirkt sich die Dürre in Österreich aus

Was bedeutet das für die Landwirtschaft?

Die Landwirte müssen umdenken und vielleicht auf andere Früchte umstellen, die es wärmer mögen. Die Böden können verbessert werden, damit sie mehr Wasser speichern. Das geht, indem Zwischenfrüchte in die Böden untergepflügt werden und so mehr Nährstoffe entstehen. Noch ist genug Wasser da, aber es muss gezielter eingesetzt werden. Wir haben beispielsweise Projekte im Marchfeld, in denen wir auf moderne Bewässerungssysteme setzen.

Wie kann jeder Einzelne reagieren?

Wenn es wärmer wird, verbrauchen wir auch mehr Wasser. Sparen wäre eine Möglichkeit.

Das Grundwasser sinkt aber nicht so schnell, in West- und Mitteleuropa haben wir noch genug Wasser, aber wir müssen jetzt handeln. Es geht um den nachhaltigen Schutz für die nächsten Generationen. Vieles passiert in den Köpfen: Wir müssen uns an die Situation gewöhnen und auf mehr Dürren einstellen, um keine Einbußen in der Landwirtschaft zu erleiden.

Jeder Einzelne muss sich bewusst machen, dass Lebensmittel und Wasser teurer werden können.