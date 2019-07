Nach Wolf-Alarm: Land will Schutz für Herden auf Almen untersuchen

Eine davon sei, dass „die möglichen Präventionsmaßnahmen zum Schutz des Almviehs ausgereizt sein müssen“, wies Geisler auf den geltenden rechtlichen Rahmen hin. Ein Schweizer Institut soll nun exemplarisch auf vier verschiedenen Almen untersuchen, welche Herdenschutzmaßnahmen in Tirol machbar sind.

Nicht gleich schießen

Geklärt werden soll dabei auch, was die jeweiligen Maßnahmen für Kosten verursachen und wie sie sich auf die touristische Nutzung auswirken würden.

Almbauern, nicht nur in Tirol, argumentieren immer wieder, dass das Einzäunen ihrer Weiden in den meisten Fällen schlicht nicht machbar sei. Mehrfach wurden von Bauernvertretern in Österreich bereits wolfsfreie Zonen gefordert. Das beißt sich jedoch klar mit dem Schutzstatus der Tiere.