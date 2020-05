Nach wechselhaftem Wetter wird es ab Mittwoch warm

Unter steigendem Luftdruck wird am Donnerstag verbreitet trockenes und sonniges Wetter erwartet. Mitunter bilden sich ein paar Quellwolken, am ehesten über dem Berg- und Hügelland. Der Wind weht oft nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen zwei bis acht Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 24 Grad.

Der Sommer schaut vorbei

Am Freitag scheint die Sonne in den meisten Regionen wieder häufig. Allerdings nimmt der Hochdruckeinfluss etwas ab, die Luftschichtung wird etwas labiler als an den Vortagen. Dadurch können im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken entstehen und stellenweise bis in größere Höhen empor wachsen.

Örtlich enden sie in teils gewittrigen Schauerzellen, am ehesten am nördlichen Alpenrand. Meist bleibt es schwach windig. Frühtemperaturen steigen auf vier bis 13, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.