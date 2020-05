50 Tage Corona: Der Lockdown und seine Folgen

Woche 2: "Koste es, was es wolle"

„Ich musste erstmals in meinem Leben realisieren, dass ich kein Geld mehr einnehmen würde.“ So wie Hemdenschneider Nico Venturini ging es fast allen: keine Online-Plattform, Selbstabholung wie bei Gasthäusern gab es erst später. Produktionsstraßen standen still.

Bei einer legendären Pressekonferenz kündigte die Regierungsspitze ein 38 Milliarden-Hilfspaket an. Sebastian Kurz: „Koste es, was es wolle“. Es war die Abkehr von der Doktrin, keine neue Schulden mehr zu machen. Finanzminister Gernot Blümel erklärte in seiner Budgetrede am 20. März, es gehe „um die Bewältigung der größten Krise, die meine Generation je erlebt hat“.